Concesio, è morto l’ex sindaco Giordano Nember

Barbara Fenotti
Primo cittadino dal 1985 al 1990: è stato esponente del Partito socialista italiano, capace di guidare il Comune creando una storica alleanza con la Democrazia Cristiana
Concesio piange la scomparsa di Giordano Nember, figura di primo piano della politica locale, spentosi ieri all’età di 73 anni. Sindaco dal 1985 al 1990, Nember è stato un esponente del Partito socialista italiano, capace di guidare il Comune creando una storica alleanza con la Democrazia Cristiana. L’attuale sindaco Agostino Damiolini, la Giunta e l’Amministrazione hanno inviato alla famiglia dell’ex primo cittadino un messaggio di cordoglio.

Altruista e generoso

Oltre all'impegno istituzionale di Nember restano l'eredità umana di un uomo ricordato come altruista e generoso. Un papà e un nonno che anche la figlia Laura, insieme a Giulio e ai nipoti Pietro e Benedetta, ricorda per l’altruismo e la dedizione con cui ha sempre servito il prossimo. I familiari hanno rivolto un sentito ringraziamento alla Domus Salutis, in particolare alle operatrici Natalia e Tamara, per l’assistenza e le cure prestate in questo difficile periodo.

L'ultimo saluto a Giordano Nember sarà dato lunedì 23 febbraio con le celebrazioni del funerale alle 15 nella chiesa Cristo Re di Bovezzo, con il corteo funebre che partirà dalla camera ardente della Domus. Con lui se ne va un pezzo di storia politica concesiana e valtrumplina, protagonista di una fase di trasformazione per il territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Giordano NemberConcesio
  3. Ricarica la pagina se necessario