Concerti e mercatini di Natale: gli appuntamenti di dicembre a Cellatica

Il Comune di Cellatica si prepara a celebrare le festività natalizie con un palinsesto ricco e variegato che promette di coinvolgere tutta la comunità. Come annunciato dall’assessore alla Cultura, Luisa Castellazzo, il programma prevede appuntamenti per ogni età, capaci di unire tradizione, musica e cultura.

«Le iniziative sono tante e il palinsesto è molto ricco» afferma Castellazzo. «Quest’anno proponiamo una mostra, due concerti, i mercatini di Natale e attività pensate appositamente per i più piccoli. I mercatini, giunti al terzo anno, hanno registrato un aumento significativo degli espositori: dai 17 del primo anno, siamo passati a ben 43».

Gli appuntamenti

Il cuore del programma saranno, appunto, i tradizionali mercatini di Natale, che si svolgeranno il 15 dicembre dalle 14 alle 19 in piazza Martiri della Libertà. Oltre alle bancarelle, il pomeriggio sarà arricchito dalla musica degli Zampognari della Valtrompia e da attività dedicate ai bambini, come il laboratorio creativo per realizzare decorazioni natalizie che verranno appese all’albero comunale.

La musica sarà protagonista con due concerti. Venerdì 13 dicembre, presso il Teatro Comunale P. Loda, il Coro Alte Cime si esibirà in canti alpini e natalizi in collaborazione con Avis e l’Associazione Nazionale Alpini di Cellatica. Domenica 22 dicembre, sempre al Teatro P. Loda, il coro dell’Accademia Zerootto presenterà il concerto InCanti di Natale, un viaggio musicale tra i brani natalizi più celebri.

Cinema per le feste

Durante tutto il periodo natalizio, il Teatro Comunale ospiterà proiezioni cinematografiche, con una selezione di titoli adatti a tutta la famiglia.

Epifania con i bambini

Le celebrazioni si concluderanno il 6 gennaio con lo spettacolo teatrale «Il custode del Natale» a cura di Teatro Telaio. Un appuntamento magico pensato per i più piccoli, che andrà in scena alle 16.30 presso il Teatro Comunale.

Per informazioni dettagliate sulla programmazione, è possibile contattare il Comune di Cellatica al numero 030.2526811 (int. 6) o consultare il sito ufficiale www.comune.cellatica.bs.it. Un Natale all’insegna della comunità e della condivisione, dove tradizione e cultura si incontrano per regalare momenti di festa indimenticabili.