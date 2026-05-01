Con l’auto in una scarpata, muore 84enne a Edolo
Tragedia nel pomeriggio del primo maggio lungo una strada sterrata in località Faeto Mille: la vittima è Gianfranco Vittorio Brichetti
I soccorritori nel punto in cui l'auto è finita nel dirupo © www.giornaledibrescia.it
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