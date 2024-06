Con la Ferrari finisce in mezzo alla rotonda a Padenghe

Una Ferrari in mezzo alla rotonda di via Marconi a Padenghe. È quella che in molti hanno immortalato passando lungo la via poco dopo le 8 di questa mattina. Poco prima, infatti, il conducente alla guida ha perso il controllo del bolide ed è finito tra gli arbusti e la ghiaia della rotatoria.

Lievi le conseguenze per i due occupanti: il conducente è rimasto praticamente illeso, mentre la diciottenne che sedeva accanto a lui ha rimediato qualche escoriazione, medicata sul posto dal personale dell’ambulanza. Un carro attrezzi ha poi provveduto a rimuovere la Ferrari.