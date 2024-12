Con la Christmas Collection si canta il «no» alla violenza sulle donne

Avanti tutta con le vendite della «Christmas Collection» che un’ottantina di musicisti bresciani hanno lanciato per riscaldare il Natale 2024 con la speranza di riuscire a dare concretezza a un progetto della cooperativa sociale Butterfy.

I musicisti

L’idea di cantare il «no» di Brescia alla violenza contro le donne attraverso 19 brani disponibili su chiavetta è del musicista Francesco Baresi. Vi hanno subito aderito Giorgio Zanetti, Marco Fedrigolli, Fabio Montecolle, Dino Riccardi, Michele Tonoli, Paolo Capoferri, Stefania Martin, Piergiorgio Cinelli, Osvaldo Tagliani, Simone Gnali, Davide spinoni, Simone Boffa, Chiara Marzaroli, Erika Lonati, Nicol Manenti, Luca Nocco, Filippo Frassoni, Valerio Giangiorgi, Mauro Capoferri, Francesco Schettino, Andrea Ghirardelli, Stefano Naclerio, Libero Scalvini, Henry Sauda, Paolo Belleri, Matteo Metelli, Simone Mensi, Eugenio Curti, Stefania Ghizzoni, Fabrizio Zappamiglio, Andy J Forest, Maurizio Fog Fogazzi, Gianmario Longaretti, Roberto Bellan, Sara Trementini, Stefano Dui, Nino Monfardini.

E poi ancora Andrea Mannozzi, Fausto Baresi, Roberto Baresi, Stefano Marelli, Antonio Inglima, Sergio Mazzei, Ludovico Quilleri, Fabio Dattilo, Giancarlo Bornacina, Silvia Cistellini, Cesare Merisio, Sergio Benzo Benzoni, Ottavio Barbieri, Alessio Martin, Nicola ragni, Marco Tofen Marini, Linda Severino, Silvia Figaroli, Luciano Poli, Alessandro Carletti, Francesco Amighetti, Jet Set Roger, Kika Negroni, Angela Kinczly, Mauro Carraro, Terry Campagna, Carlo Poddighe, Andrea Poddighe, Arki Buelli, Andrea Pilotelli, Sergio Gritti, Diego Seminario, Laura Domeneghini, Elisa Montanaro, Giacomo Bontempi, Marco Lucini, Eugenio Guge Mola, Christian Mondini, Diego Seminario e Claudia La Delfa & Missin’ Gospel.

I fondi

I fondi raccolti – ricordiamo – andranno al centro antiviolenza Buttefly di Brescia. Obiettivo: creare una struttura di emergenza in grado di rispondere alle esigenze delle vittime che, in seguito ai maltrattamenti, hanno sviluppato fragilità mentale.

I punti di ritiro della chiavetta – previa esibizione della ricevuta della donazione – sono due, entrambi in città: Zonaottica, in via Gabriele Rossetti 7/A, e Caffè Latteria Barone di viale Caduti del Lavoro 91. Per aggiornamenti è stata creata la pagina Facebook «Christmas Collection-Musicisti Bresciani». Ed è stato attivato il sito www.christmascollection.it.

Chi ha lavorato al cd ringrazia «Baresi e tutti i musicisti, il Lions Club di Gussago Franciacorta, oltre a Simona e Debora, angeli custodi di questo progetto». Un progetto in memoria del musicista Gogo Ghidelli e del dottor Luigi Bianchi, che anche nella sua vita professionale si è sempre dedicato all’aiuto delle persone in difficoltà.