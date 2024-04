Con «Giardini d'agrumi» a Gargnano per visitare le storiche limonaie

Oggi e domani appuntamento sul Garda, a Gargnano, per chi ama gli agrumi e vuole visitare le storiche limonaie, fatte costruire quasi mille anni fa dai frati francescani immersi tra i profumi di zagara. Gargnano è stato per secoli produttore di arance, cedri e limoni, esportati in mezza Europa.

L'associazione Terre&Sapori propone l'ottava edizione della rassegna con la collaborazione del Comune di Gargnano, della Parrocchia di San Martino e della Pro Loco - This is Gargnano e di molti privati che aprono al pubblico le limonaie di proprietà. Ecco Giardini d’Agrumi capace di richiamare migliaia di visitatori.

Al Chiostro di San Francesco è visitabile una tavola pomologica delle oltre 50 varietà di agrumi coltivati nell’alto Garda. Proposte anche piante molto rare.

Un percorso guidato permette al visitatore di ammirare più di una ventina di giardini privati dove gli agrumi sono in fiore. Aperto anche lo straordinario Giardino del Palazzo Bettoni-Cazzago a Bogliaco. Giardini d'agrumi chiude nel tardo pomeriggio di domani.