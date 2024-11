Con «Datti da fare» l’integrazione dei più giovani si fa concorso

«Datti da fare» è il concorso, promosso dalla Fondazione Guido e Angela Folonari che è amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica, per i bambini e i ragazzi dei Cag (Centri di aggregazione giovanile). Il progetto, arrivato alla sua nona edizione, ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio e della storia della città di Brescia per favorire l’integrazione.

Quasi il 90% delle famiglie che si appoggiano ai centri, infatti, sono extracomunitarie: «Abbiamo pensato fosse il modo giusto – ha detto il presidente della Congrega Franco Bossoni – per proseguire il mandato della Fondazione Guido e Angela Folonari ossia stare vicino ai ragazzi e bambini. Questi centri fanno un lavoro straordinario, importantissimo e per noi va premiato».

I Cag Le due Torri (San Giovanni Evangelista), La terra di mezzo (Santi Faustino e Giovita), L’Impronta (Razzetti), Lodovico Pavoni (Pavoniana), Sfera celeste (S. Maria della Vittoria) e Giravolta (La Volta Bresciana), hanno accompagnato i giovani partecipanti durante l’anno con attività di educazione civica: il concorso premia l’elaborato finale.

La premiazione

La premiazione, che si è svolta al teatro Piamarta in via Cremona alla presenza di circa 350 ragazzi, ha visto la vittoria dei Cag Giravolta e L’Impronta: «Giravolta ha fatto una ricerca sugli strumenti musicali – ha detto Martino Mattei consigliere Congrega e ideatore del progetto – realizzandone alcuni con materiale di scarto, mentre l’impronta ha presentato un video sul tema uomo-ambiente».

I primi classificati hanno vinto 3mila euro che potranno utilizzare per le attività future: «Per supportarli nel loro lavoro – ha concluso Mattei - che ha una funzione non solo di sostegno diretto, ma anche di prevenzione. Tutti questi ragazzi se non frequentassero i Cag avrebbero solo tv, pc o strada. Il fine è sostenere i minori di famiglie in difficoltà, aiutare questi centri segue perfettamente le finalità della Fondazione».