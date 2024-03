Comunità in festa: «In piazza con noi» taglia il nastro al Parco della Torre di San Paolo

A San Paolo questa domenica mattina la comunità vivrà una giornata di festa in occasione dell’inaugurazione del Parco della Torre. Un sogno che è finalmente realtà, pronto a divenire luogo del cuore per i più piccoli e di incontro per le famiglie e gli anziani del paese. Un appuntamento seguito in diretta nella trasmissione «In piazza con noi» su Teletutto.

«San Paolo - racconta il sindaco Giancarla Zernini - è popolato da persone buone, generose, che mettono a disposizione gran parte del loro tempo per gli altri. In questi dieci anni alla guida di San Paolo ho potuto toccare con mano la ricchezza di cuore dei nostri volontari, senza i quali l’amministrazione, da sola, non sarebbe riuscita ad intercettare i bisogni e soprattutto a soddisfarli».

Storia e tradizioni

Nella sua denominazione, San Paolo, ha la sua vocazione. Nel 1964 il comune di Oriano Pedergnana cambiò nome per divenire San Paolo, in omaggio al Papa bresciano. All’unione civile è seguita quella pastorale. La prima pietra della nuova parrocchiale fu benedetta a Roma da Papa Montini e l’edificio fu completato nel 1967. Una storia tutta da conoscere e bella da raccontare quella del Comune della Bassa bresciana che si lega a un’attualità tutta da scoprire nelle tante ricchezze sparse sul territorio e pulsanti nelle persone.

I servizi realizzati in settimana e che proporremmo nella diretta che inizierà alle 11 su Teletutto, racconteranno di una comunità molto attiva in iniziative di aggregazione e orgogliosa della sua storia e delle sue tradizioni, tutte da tramandare.

«Negli anni ’90 abbiamo scoperto che in epoca romana il nostro comune era un villaggio abitato da persone dedite alla produzione del farro - continua il sindaco - e abbiamo subito pensato che una tale peculiarità andasse conosciuta e riconosciuta. Abbiamo così ricominciato a piantumare i semi, come un tempo e al termine di un percorso condiviso con la comunità, nel 2004 abbiamo attribuito la De.co al farro di San Paolo, garantendo così la bontà e le caratteristiche organolettiche di questo cereale». Oggi a seminare e coltivare il farro nella limpida e rigogliosa zona del Laghetto sono i bambini di San Paolo, grazie al percorso didattico intrapreso dalle maestre in pensione che hanno dato vita all’associazione Pagus Farraticanus.

La comunità

«Al centro del nostro lavoro abbiamo messo - ha detto ancora il sindaco Zernini - l’istruzione, la cultura, l’assistenza alle persone più fragili. Abbiamo messo le persone. E con le persone abbiamo costruito, giorno dopo giorno, passo dopo passo, quello che oggi è San Paolo. Un paese attrattivo perché capace di offrire servizi, in primis alle giovani famiglie e ai bambini».

Il Parco della Torre verrà inaugurato in diretta tv e a tagliare il nastro insieme alle autorità saranno proprio i bambini che frequentano le scuole a San Paolo e che giungeranno in via Dante al termine della messa con un rametto di ulivo benedetto tra le mani, accompagnati dal loro parroco, don Alessandro Cremonesi, e da don Franco Tortelli, tornato nel paese natio dopo aver guidato negli ultimi 23 anni la parrocchia di Carpenedolo e pronto a far divenire San Paolo la terra dei «presepi del mondo».