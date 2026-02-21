Capriano in lutto: addio all’ex sindaco Claudio Lamberti

Addio a Claudio Lamberti: già sindaco di Capriano del Colle, 52 anni, è scomparso improvvisamente. Lamberti è stato rinvenuto ieri mattina privo di vita nella sua abitazione di Brescia, in via Cefalonia: tutto lascia intendere che si sia trattato di un gesto volontario, anche se gli accertamenti di prassi sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Brescia.

Lamberti, manager in un’azienda di logistica, fu sindaco di Capriano dal 2011 al 2016, guidando il paese con la lista civica «Insieme per Migliorare». «Ha onorato la sua candidatura mettendoci impegno, passione e serietà», ha ricordato Remo Basciano, ideatore del gruppo che lo volle leader.

Il cordoglio

Originario di Brescia, Lamberti aveva iniziato il proprio percorso politico muovendo i primi passi proprio all’interno del gruppo civico, dimostrando interesse e attenzione per le dinamiche amministrative.

«La morte di Claudio lascia tutti senza parole – continua Basciano –. Il suo contributo alla vita amministrativa e civile di Capriano del Colle rimarrà parte della storia della nostra comunità. In questo momento di grande tristezza, desidero esprimere, anche a nome di tutti i membri del gruppo, la mia più sincera e sentita vicinanza alla famiglia e a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, sia sul piano umano sia su quello istituzionale. Alla sua memoria va il nostro rispettoso pensiero e la nostra gratitudine per quanto ha fatto per la nostra comunità».

Il primo cittadino

Al cordoglio della lista civica, ora in minoranza, si unisce anche quello del sindaco di Capriano del Colle, Stefano Sala: «Sono profondamente addolorato nell’apprendere la notizia della sua scomparsa. A nome dell’Amministrazione comunale e dei dipendenti del Comune, esprimo sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza».

I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore al Villaggio Violino. Il corteo funebre partirà dall’Ospedale Civile. Seguirà la cremazione.