Comuni della Bassa, tanti gli appuntamenti per il 25 novembre

Sono numerosi, anche nella Bassa, gli eventi per la giornata dell’eliminazione della violenza contro le donne.

Poesie, mostre e musica

Ad Alfianello nella sala civica domenica 24 alle 15.30 presentazione della raccolta di poesie «Versi disordinati 1», di Giuseppe Beppe Fenocchio, dell’iniziativa «Insieme per dire stop alla violenza sulle donne», rivolta agli esercizi commerciali.

A Bagnolo Mella domenica alle 20.30 a Palazzo Bertazzoli Piera Stretti, presidente della Casa delle donne, dialoga con Gigliola Bono, mamma di Monia Delpero, e con Ermellina Ravelli, assessora all'Istruzione; l'evento sarà accompagnato da momenti musicali.

A Barbariga domenica 24 alle 11 apertura della mostra «Sguardi di donne», mentre lunedì 25 alle 20.30, a palazzo Acqui, due operatrici dell'equipe di Rete di Daphne interverranno per l'evento «Cuori in lotta».

A Borgo San Giacomo appuntamento sabato 23 alle 18.30 per «Ricordi nel cassetto», recital con musica dal vivo sul tema della violenza.

A Brandico domenica 24 alle 9.30 presso la panchina rossa riflessioni, testimonianze e letture.

Riflessioni

A Gambara lunedì 25 alle 11 in piazza IV Novembre momento di riflessione con le scolaresche.

A Gottolengo lunedì 25 alle 20 una fiaccolata partirà dalla scuola e si dirigerà verso il teatro, dove si parlerà di violenza di genere.

A Mairano doppio appuntamento: venerdì 29 novembre «Donne & Lavoro» alle 20.30 in sala consiliare per parlare di disparità di genere, ricerca lavoro e stesura curriculum; domenica 1 dicembre in scena «Raccontami una donna» alle 17 al bocciodromo.

Doppio appuntamento anche a Milzano: lunedì 25 alle 20.30 nell'ex asilo presentazione del libro «Le parole giuste» con l'autore Luca Martini mentre sabato 30 alle 17 al circolo anziani si terrà un incontro di sensibilizzazione con una fiaccolata che arriverà alla panchina rossa.

Dibattiti e letture

A Montichiari lunedì 25 alle 20.30 in sala consiliare incontro-dibattito pubblico «C'è ancora domani».

A Pontevico andrà in scena sabato 30 alle 20.30 al teatro comunale una rappresentazione ispirata al testo di Serena Dandini, con la compagnia teatrale Ri-Creazioni teatrali (ingresso libero).

A San Gervasio manifestazione per dire no alla violenza domenica 24 alle 15 al palazzo: la popolazione è invitata ad indossare per l'occasione un capo rosso.

A Verolanuova domenica 24 alle 17.30 all'auditorium della biblioteca spettacolo di musica, poesia e teatro, con Greta Frera, Sara Manduci e Roberta Zani.

A Verolavecchia sabato 23 alle 20.30 al teatro Montini «Sole Dentro», concerto di pianoforte e letture con Leonardo Locatelli.

A Villachiara «Non basta dire basta: femminicidi e orfani speciali» venerdì alle 20.45 alla fondazione Filosofi lungo L'Oglio con Maria Rita Parsi, Francesca Nodari e Francesco Pisano.

A Visano lunedì 25 alle 10, a palazzo Massimini evento di sensibilizzazione con la partecipazione di studenti che culminerà con la deposizione di fiori.