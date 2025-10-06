Comune di Brescia, GdF e Agenzia delle Entrate insieme contro l’evasione

Il Comune di Brescia, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza della nostra provincia hanno sottoscritto oggi in Loggia un protocollo d’intesa triennale per contrastare l’evasione fiscale e promuovere la legalità fiscale e sociale. L'accordo prevede l’impegno comune per contrastare l’evasione fiscale per recuperare gettito e garantire risorse per servizi pubblici di qualità, la tutela dei contribuenti onesti per garantire loro la giustizia sociale e le regole della corretta concorrenza e la promozione di un sistema fiscale più equo ed efficiente.

Le risorse

In quest’ottica il Comune di Brescia metterà a disposizione i propri dati e le proprie segnalazioni qualificate per agevolare l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza a individuare irregolarità fiscali. Dal canto loro Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza analizzeranno i dati e svolgeranno verifiche ispettive. Per poter realizzare quanto previsto è stato creato ad agosto un tavolo tecnico che si troverà periodicamente con una cabina di regia per monitorare i risultati e promuovere nuove iniziative congiunte.

Gli obiettivi

Secondo la sindaca Laura Castelletti dal protocollo, «un unicum in Italia, scaturirà un miglioramento del riconoscimento delle agevolazioni ai contribuenti che ne hanno effettivamente diritto». Parimenti per il colonnello della Guardia di Finanza, Francesco Maceroni, scaturisce la «garanzia di risorse per servizi pubblici di qualità e interventi a favore della collettività» mentre per il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Brescia «nasce un sistema di promozione di un sistema fiscale più equo ed efficiente, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, sulla trasparenza e sulla giustizia sociale».