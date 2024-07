Computer down in tutto il mondo: aeroporti, banche e aziende in tilt

Banche, media e compagnie aeree di tutto il mondo stanno subendo gravi interruzioni nelle loro infrastrutture tecnologiche. Non si tratterebbe, dunque, di un attacco hacker. Il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da molte aziende e amministrazioni, che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente.

Il gigantesco problema di software sta impattando in particolare sui computer che usano il sistema Microsoft. Infatti, dalle prime ore di questa mattina si stanno moltiplicando a livello mondiale le segnalazioni di un problema con Microsoft: il sito DownDetector registra un’impennata del disservizio.

Il guasto

«Siamo a conoscenza di segnalazioni di arresti anomali su host Windows relativi al Falcon Sensor, i nostri team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere questo problema», ha scritto Crowdstrike in un avviso confermando l’interruzione all'1.30 di venerdì, orario della costa est americana. Falcon Sensor di CrowdStrike è un software progettato per prevenire attacchi informatici. Un aggiornamento del software sta bloccando i computer in tutto il mondo, portando ad arresti anomali nelle piattaforme Windows. Numerosi computer si sono bloccati facendo visualizzare una schermata blu senza poi riuscire a riavviarsi.

Microsoft ha affermato di aver adottato «azioni di mitigazione» dopo le interruzioni del servizio. «I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione», ha affermato l’azienda. In un avviso, Microsoft ha affermato che gli utenti «potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365». L’annuncio è arrivato mentre l’Australia segnalava interruzioni su larga scala dei sistemi IT.

Aeroporti e aerei bloccati

Diverse compagnie aeree hanno infatti dovuto provvedere ad atterraggi di emergenza nelle ultime ore per problemi di comunicazione. United e Delta hanno fermato i loro voli, scrive Bbc. Anche l’aeroporto di Berlino ha dovuto sospendere i voli.

L’Air France ha annunciato l’interruzione delle operazioni in alcuni aeroporti. L’aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno degli aeroporti più trafficati d'Europa, ha reso noto di essere stato colpito dal blackout informatico globale, che ha interessato anche l’aeroporto di Eindhoven nel sud dei Paesi Bassi, la compagnia aerea Transavia e gli ospedali olandesi. «Attualmente è in corso un'interruzione informatica globale. Questa interruzione sta avendo un impatto anche sui voli da e per Schiphol. L'impatto è attualmente in fase di mappatura», ha dichiarato l'aeroporto in un comunicato.

Anche la compagnia aerea irlandese Ryanair ha dichiarato di aver subito un'interruzione della rete.

We’re currently experiencing disruption across the network due to a Global 3rd party IT outage which is out of our control. We advise all passengers to arrive at the airport at least 3 hours before their scheduled departure time.



Cont’d in comments… — Ryanair (@Ryanair) July 19, 2024

Nel Bresciano

In provincia di Brescia a causa del guasto informatico mondiale si è fermata per ora la produzione di Iveco: i dipendenti sono stati mandati a casa, lunedì saranno fatte ulteriori valutazioni.

Si segnalano alcuni problemi anche ad A2A (dove comunque non ci sono disservizi per gli utenti) e a Synlab, che pochi mesi fa ha subito un importante attacco hacker.