Attacco hacker a Synlab, pubblicati sul dark web i dati sottratti all’azienda

Dopo l'attacco hacker del mese scorso, Synlab Italia comunica in una nota che l'organizzazione cybercriminale «Black Basta», responsabile dell'attacco, ha pubblicato nel dark web «informazioni sottratte illecitamente, compresi documenti e dati personali».

Denunciando fermamente l'«ennesimo vile attacco al sistema sanitario e ai cittadini», l’azienda assicura «di non aver intrapreso alcun tipo di negoziazione, né tantomeno di aver pagato un riscatto all’organizzazione cybercriminale responsabile dell’attacco», specificando di essere «in stretto contatto con le Autorità competenti» e «al lavoro per analizzare i dati pubblicati, impegnandosi ad informare opportunamente i soggetti coinvolti in conformità alla legge».