Computer down: a che punto siamo con il blackout che ha bloccato il mondo

Secondo il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi, dovrebbero servire ancora poche ore per ristabilire i servizi degli utenti Microsoft Windows nel mondo.

Ieri un problema di aggiornamento al software di sicurezza Crowdstrike ha messo nei guai milioni di persone. Moltissimi sono stati infatti i disservizi causati dal blackout, che ha colpito, tra le varie aziende, compagnie aeree, ferroviarie, banche, Borse e ospedali. Si è scusato il Ceo di Crowdstrike george Kurtz, il cui titolo cede oltre il 15% a Wall Street in avvio di contrattazioni. Penalizzata anche Microsoft, che cede l'1,9%.

I disagi per i viaggiatori

Ieri diverse compagnie aeree hanno dovuto provvedere ad atterraggi di emergenza nelle ultime ore per problemi di comunicazione. United e Delta hanno fermato i loro voli e anche l’aeroporto di Berlino ha dovuto sospendere i voli.

L'avviso di Ryanair pubblicato ieri

Air France ha annunciato l’interruzione delle operazioni in alcuni aeroporti. L’aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno degli aeroporti più trafficati d'Europa, ha reso noto di essere stato colpito dal blackout informatico globale, che ha interessato anche l’aeroporto di Eindhoven nel sud dei Paesi Bassi, la compagnia aerea Transavia e gli ospedali olandesi. «Attualmente è in corso un'interruzione informatica globale. Questa interruzione sta avendo un impatto anche sui voli da e per Schiphol. L'impatto è attualmente in fase di mappatura», ha dichiarato l'aeroporto in un comunicato.

Se anche oggi si dovesse tornare alla normalità i disservizi di ieri avranno ripercussioni sui giorni a venire, soprattutto considerando il periodo caratterizzato da molti viaggi che durerà fino a dopo Ferragosto.

Computer in tilt in tutto il Mondo

Nel Bresciano

Computer down in tutto il mondo, la spiegazione di Giancarlo Turati (Fasternet)

In provincia di Brescia a causa del guasto informatico mondiale si è fermata ieri la produzione di Iveco: i dipendenti sono stati mandati a casa e dopo il fine settimana saranno fatte ulteriori valutazioni.

Alcuni problemi sono stati registrati anche da A2A e Synlab, che pochi mesi fa ha subito un importante attacco hacker.

Inoltre, è saltato il concerto di Shai Maestro in programma ieri sera al museo di Santa Giulia per la rassegna Jazz on the Road: l’artista non è riuscito a prendere l’aereo da Berlino che lo avrebbe portato in uno degli aeroporti vicini a Brescia.