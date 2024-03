Compleanni e ritrovi sotto la volta celeste? C’è la spettacolare sala del Planetario

Un luogo originale in cui festeggiare il compleanno o l’anniversario? Sotto le stelle. Non all’aperto, ma al Planetario di Lumezzane.

La proposta arriva dallo stesso Centro studi e ricerche Serafino Zani: «La nostra non è solo una spettacolare sala in cui viene rappresentata la volta celeste - spiega il coordinatore Ivan Prandelli -. Vuole infatti essere uno spazio dove celebrare momenti e ricorrenze importanti dei cittadini della Valgobbia. L’invito è destinato a chi compie gli anni o deve organizzare un evento o una ricorrenza con la famiglia o gli amici. A chi desidera raddoppiare queste occasioni di incontro, in coppia, in famiglia, con amici e conoscenti, suggeriamo la visita al Planetario di Lumezzane».

Musica

Il centro Zani, insomma, è sempre in fermento. Oggi, ad esempio, ci sarà la lezione online dall’America con il professore Kevin Milani. Una lezione del ciclo aperto a tutti gli interessati, che offre l’opportunità anche di fare un po’ di esercizio con la lingua inglese. L’appuntamento è in programma alle 19 (per partecipare è necessario scrivere a: osservatorio@serafinozani.it). Durante i webinar mensili, nei quali il professor Milani offre un gran numero di stimoli, non solo in campo astronomico, vengono messe a confronto immagini scattate nel Minnesota, dove vive il docente, e nel Bresciano.

Il professore americano - ricordiamo - è uno dei protagonisti della «Two weeks in Italy» che l’Osservatorio Serafino Zani organizza fin dal lontano 1995. «Durante gli incontri online del docente americano - dice Ivan Prandelli - non mancano i confronti con realtà locali. Lo scorso gennaio, ad esempio, sono state abbinate le fotografie dei tradizionali concerti natalizi del Corpo musicale di Sant’Apollonio di Lumezzane e del gruppo canoro “Voices of the reasons” in cui canta anche il prof. Milani. Da lì è nata l’idea di chiedere alle realtà musicali lumezzanesi di poter utilizzare il Planetario o l’Osservatorio. Opportunità subito colta dal corpo musicale di Sant’Apollonio, a cui toccherà aprire i concerti sotto le stelle sabato 13 luglio sul colle San Bernardo, all’Osservatorio, appunto. In una data ancora da decidere - prosegue il coordinatore del centro -, al planetario si terrà invece un concerto di un quartetto musicale».

Favole

Tornando al mese corrente, gli appuntamenti con l’astronomia continuano poi in biblioteca, giovedì 21 marzo, nel pomeriggio, alle 16,30, con «Primi passi tra le stelle», favole e leggende per grandi e piccini che prendono spunto dal libro scritto da Claudio Bontempi e illustrato da Anna Zampatti dal titolo «L’astronomia spiegata alle bambine e ai bambini».