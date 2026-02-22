Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Come è arrivata una cerbiatta a Rezzato

Francesca Zani
Nella zona compresa tra via Cremona e via Aldo Moro. L’animale si aggirerebbe in zona già da un paio di giorni. Ora l’obiettivo è recuperarla e metterla in sicurezza
La cerbiatta ripresa tra le vie di Rezzato
Una cerbiatta è stata avvistata a Rezzato, nella zona compresa tra via Cremona e via Aldo Moro. A notarla sono stati Alessandro e Alfredo, due residenti, che, pur trovandosi in auto, sono riusciti a riprenderla in un video mentre correva spaventata lungo la strada.

Un avvistamento insolito per un contesto urbano come quello rezzatese. Secondo quanto riferito, l’animale si aggirerebbe in zona già da un paio di giorni. Non è chiaro come sia riuscito a raggiungere il paese, che non rappresenta certo l’habitat naturale di una specie tipicamente montana.

Per gestire la situazione sono intervenuti gli agenti dell’associazione Fare Ambiente, allertati dalla Polizia locale di Rezzato, con cui è attiva una convenzione. L’obiettivo è individuare la cerbiatta e metterla in sicurezza, evitando al tempo stesso possibili rischi per la circolazione e per i cittadini.

Argomenti
cerbiattaRezzato
