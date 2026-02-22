Come è arrivata una cerbiatta a Rezzato

Una cerbiatta è stata avvistata a Rezzato, nella zona compresa tra via Cremona e via Aldo Moro. A notarla sono stati Alessandro e Alfredo, due residenti, che, pur trovandosi in auto, sono riusciti a riprenderla in un video mentre correva spaventata lungo la strada.

Un avvistamento insolito per un contesto urbano come quello rezzatese. Secondo quanto riferito, l’animale si aggirerebbe in zona già da un paio di giorni. Non è chiaro come sia riuscito a raggiungere il paese, che non rappresenta certo l’habitat naturale di una specie tipicamente montana.

Per gestire la situazione sono intervenuti gli agenti dell’associazione Fare Ambiente, allertati dalla Polizia locale di Rezzato, con cui è attiva una convenzione. L’obiettivo è individuare la cerbiatta e metterla in sicurezza, evitando al tempo stesso possibili rischi per la circolazione e per i cittadini.