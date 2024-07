Come sarà il santuario delle Fontanelle, il vescovo a Montichiari

Giulia Bonardi

«Troveremo l’equilibrio tra ciò che è giusto per i pellegrini e le esigenze degli abitanti: nessuno ha intenzione di snaturare il paesaggio» ha detto mons. Pierantonio Tremolada

Fontanelle: invito al confronto

«Cercheremo di trovare insieme l’equilibrio tra ciò che è giusto per i pellegrini e le esigenze dei monteclarensi ai quali chiedo di non dire solo dei no, ma di aiutarci: vi garantisco che nessuno ha intenzione di snaturare il paesaggio. Domandiamoci quindi come rendere bello il santuario e adeguata l’esperienza dei pellegrini, senza ledere l’ambiente circostante, che già bello è. Collaboriamo». Alle Fontanelle non è cambiato niente, ma tutto è cambiato È uno dei passaggi rilevanti nel discorso