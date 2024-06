Come fare un giro del lago d’Idro sul battello Idra

Un modo ecologico per spostarsi e, per i turisti, di conoscere il lago d’Idro e prendere confidenza col territorio. A metà giugno sono riprese le corse del battello Idra che permette di navigare sul lago d’Idro facendo tappa nelle località più suggestive dell’Eridio.

Le corse

Tre le corse giornaliere previste, che a breve diventeranno quattro. Fino al 30 giugno, e nelle prime due settimane di settembre, infatti, le corse giornaliere del battello saranno tre (alle 10, 14 e 16), mentre nei mesi di luglio e agosto diventeranno quattro (alle 9, 11, 14 e 16). Quattro anche nei giorni 4 e 11 settembre, in occasione del mercato di Ponte Caffaro, spesso affollato di turisti che trovano assai comodo muoversi col battello.

La tratta

La corsa del battello parte dal porticciolo di Lemprato e fa tappa a Vantone, Anfo, Vesta e Ponte Caffaro; al ritorno il tragitto tocca Baitoni, Vesta, Anfo, Vantone, Crone e di nuovo Lemprato. Per un giro completo ci vogliono circa due ore. Il costo del biglietto è di 10 euro per il giro completo del lago e di 5 euro per la tratta Lemprato-Ponte Caffaro o ritorno e ogni altra subtratta di lunghezza inferiore. Il biglietto può essere acquistato a bordo senza sovrapprezzo.

Ogni viaggiatore munito di biglietto ha facoltà di far viaggiare con sé, e gratuitamente, un bambino di età inferiore a 4 anni (se un viaggiatore ha con sé più bambini è necessario l’acquisto di un biglietto ogni due bambini). Grazie alla stipula di alcune convenzioni, vengono accettati anche i titoli di viaggio denominati Ivop (Io viaggio ovunque in Provincia), Ivol (Io viaggio ovunque in Lombardia) e la «Guest card Trentino».