Colto da malore alla guida, morto un camionista a Lonato

È accaduto in via Mantova: l’uomo non è stato in grado di controllare il mezzo, che è uscito di strada. Non sarebbero coinvolte altre persone

Il mezzo pesante dell'uomo che ha perso la vita dopo essere stato colto da malore - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Un camionista è stato stroncato da un malore oggi pomeriggio mentre era alla guida del suo camion a Lonato, su via Mantova. L’uomo non è stato in grado di controllare il mezzo, e dopo essere uscito di strada è finito contro alcune auto. Non risultano però coinvolte altre persone. Purtroppo inutile il volo dell’elisoccorso e i tentativi di rianimazione del personale medico.

