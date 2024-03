Colto da malore, 28enne muore davanti agli amici

Una tragedia terribile, due comunità attonite per un giovane che ha lasciato questo mondo troppo presto.

Rodengo Saiano, dove si è purtroppo consumata la tragedia, e Paderno, dove il giovane risiedeva, piangono per la morte di Iacopo Fenaroli, morto giovedì notte a soli 28 anni dopo aver accusato un malore. Il giovane si è sentito male attorno alle 23 di giovedì, mentre era con alcuni amici in un locale di via Brescia, a Rodengo. I soccorsi, giunti in breve tempo, sono stati però inutili. I tentativi di rianimare il 28enne non sono andati infatti a buon fine, con il personale inviato dall’Areu che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Iacopo, classe ‘95, era conosciuto a Paderno (tra le altre cose) per il suo impegno come animatore al Grest.

«La notizia ha iniziato a circolare poco dopo la mezzanotte e ci ha lasciato tutti sgomenti - commenta la sindaca di Paderno Silvia Gares -. Era un nostro giovane, un caro ragazzo, garbato e con un bel sorriso. A nome della comunità un grande abbraccio a tutta la famiglia». Dopo le analisi autoptiche, la salma di Iacopo giungerà oggi nell’abitazione di famiglia in via Ugo Foscolo, dove verrà allestita la camera ardente. Nella parrocchiale padernese i funerali lunedì alle 15.