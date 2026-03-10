Coltivava marijuana nello scantinato di casa: 60enne denunciato

Una piccola piantagione di marijuana nascosta nello scantinato di casa. È quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Brescia, che nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura della Repubblica un bresciano di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e allo spaccio di stupefacenti.

L’uomo aveva trasformato alcuni locali del seminterrato della propria abitazione in un’area dedicata alla coltivazione delle piante. Gli spazi erano stati ricavati artigianalmente con pareti in cartongesso e dotati di sistemi di ventilazione e illuminazione artificiale, utilizzati per la germinazione, la coltivazione e l’essiccazione delle piante di marijuana.

Acertamenti

Durante la perquisizione domiciliare gli investigatori hanno trovato e sequestrato otto piante di cannabis in stato vegetativo e circa due etti e mezzo di infiorescenze già essiccate, ritenute destinate allo spaccio. Sono in corso accertamenti tecnici per verificare il livello di principio attivo Thc presente nella sostanza sequestrata.

Al termine delle operazioni l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti il questore di Brescia Paolo Sartori ha inoltre disposto la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, prevista dal Codice delle leggi antimafia.