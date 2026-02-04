Si aggirano con coltelli e storditore elettrico: denunciate due 15enni

Due ragazzine di 15 anni sono state denunciate alla Procura dei Minori per possesso illegale di armi: si aggiravano per la stazione della metropolitana di viale Europa, a Brescia, con dei coltelli a serramanico e uno storditore elettrico.

Il fatto

Nei giorni scorsi gli agenti della Volante della Polizia di Stato sono intervenuti sul posto, dopo aver ricevuto la chiamata di un’addetta al controllo della metropolitana. La donna aveva riferito di aver notato, proprio all’uscita della stazione, un gruppo di adolescenti, composto da almeno due ragazzi e due ragazze, intenti ad aggirarsi con fare sospetto e ad armeggiare con uno storditore elettrico.

I poliziotti, dopo aver raccolto la descrizione della donna, hanno trovato i giovani non molto distanti dalla fermata. Dopo averli fermati, li hanno controllati, appurando che si trattava di ragazzi tra i 16 e 14 anni. E dopo aver perquisito le due ragazzine, residenti in provincia, gli agenti hanno trovato tre coltelli a serramanico e lo storditore elettrico perfettamente funzionante.

«Difesa personale»

Le due 15enni, una volta portate in Questura, hanno spiegato che sai aggiravano con quelle armi per difesa personale, per difendersi dalle aggressioni, visto che frequentavano spesso anche Milano. Al termine dei controlli i coltelli e lo storditore elettrico sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. Una volta concluse tutte le procedure del caso, le due ragazzine e i loro amici – anch’essi minorenni – sono stati riaffidati ai rispettivi familiari, convocati negli Uffici della Questura.

I provvedimenti del questore

In considerazione di quanto accaduto, il questore Paolo Sartori ha emesso nei confronti delle due minorenni la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza.