Colpo nella notte, bancomat fatto saltare a Mazzano

Ancora i bancomat nel mirino dei ladri. Verso le quattro del mattino a Mazzano una gang è entrata in azione e ha ordito un attacco a uno sportello della filiale Bcc del Garda di via Resistenza. Molto ingenti i danni con la carica esplosiva che ha divelto non solo lo sportello automatico ma ha devastato anche i locali della filiale. Secondo i testimoni ad entrare in azione tre banditi a bordo di un'auto scura.

Un copione già registrato domenica notte quando a saltare fu il bancomat di Viadana di Calvisano. Un colpo allora da 5mila euro ma anche ib quel caso con danni ingenti alla struttura.

A Mazzano i malviventi dovrebbero essere stati per certi aspetti più «fortunati» essendo l'avvio del weekend e lo sportello bancomat era stato appositamente caricato ieri con una munita quantità di denaro contante.