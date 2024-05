Colpo al lavasecco Ekoclaen di via Valcamonica, in azione un ladro solitario

Un ladro solitario e determinato è entrato in azione questa notte al Lavasecco Ekoclean di via Vallecamonica in città. Dopo essere stato a lungo all’interno della galleria del centro commerciale, da due mesi il negozio si è spostato sul lato fronte strada della struttura mentre all’interno sono in corso i lavori di ristrutturazione.

Attorno alle 4 un ladro ha sfondato la vetrata della porta di ingresso e, una volta all’interno, ha preso il fondo cassa in monete che era stato lasciato nel negozio per dare i resti ai primi clienti della giornata. Anche in questo caso più pesanti i danni alla struttura che il bottino del furto. Il negozio comunque è regolarmente aperto. La Polizia ha acquisto le immagini delle telecamere di sorveglianza.