Colpito da una trave a Montichiari: l’operaio non ha perso conoscenza

L’incidente è avvenuto ieri mattina nella Ferramenta Astori, e ricorda quello in cui ha perso la vita ad Ancona il bresciano Gianpaolo Gabbiani

1 ' di lettura

La «Astori Ferramenta», azienda in cui è avvenuto l'incidente - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Stava spostando del materiale in magazzino, tra travi, lamiere e profilati di acciaio, quando per cause in corso di accertamento da parte del personale tecnico dell’Ats una trave sospesa al cavo del carroponte lo ha colpito al capo. L’operaio, un quarantenne, è rimasto così fortemente contuso nonostante indossasse il casco protettivo, riportando anche un importante trauma toracico. Colpito da una trave di ferro in azienda a Montichiari: grave un uomo I soccorsi Il carico è rimasto fortunatamente