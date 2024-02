Colpi nelle gioiellerie in centro, «la banda è la stessa»

Dalla videosorveglianza emerge che il gruppo ha agito in via Corsetto Sant’Agata, in via X Giornate e anche a Desenzano

Due colpi in due gioiellerie del centro città. A dicembre in via Corsetto Sant’Agata e la notte Faustino sotto i Portici. «Non solo lo stesso modus operandi e la medesima auto, ma anche gli stessi passamontagna e i tempi di pochi minuti per forzare le saracinesche, spezzare le blindature e ripulire le gioiellerie». Poi la convinzione: «Sono gli stessi ladri. Agiscono con efferatezza anche nel cuore di Brescia e se ne infischiano delle precauzioni. Sfrecciano a 250 all’ora e fanno perdere le loro