Colonnine elettriche per la ricarica, quante sono e dove sono nel Bresciano: la mappa

Lungo la dorsale della A4, ma anche in pianura e ovviamente in città: le colonnine di ricarica per le auto elettriche stanno fiorendo anche nel Bresciano.

Grazie all’associazione OnData, che ha rielaborato i dati del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, abbiamo creato la mappa delle stazioni per auto elettriche nella nostra provincia: la potete trovare utilizzando il Qrcode che pubblichiamo qui a fianco.

Da un punto di vista strettamente geografico balza subito all’occhio come la maggior contrazione di punti ricarica sia in città e nei paesi dell’hinterland: Brescia, da sola, conta poco meno di 400 punti di accesso (250 solo di A2A), seguita da Castenedolo e Gussago con 26 ciascuno, e da Chiari, Nave, Montichiari, Rovato e Roncadelle che superano quota 20.

La presenza di colonnine di ricarica è però buona anche nel resto della provincia. I dati dicono infatti che i circa 1.200 punti di erogazione, organizzati in poco meno di 400 stazioni di ricarica, sono presenti in 112 comuni, dunque in più della metà dei paesi bresciani.

Il parco di auto elettriche della provincia non rischia insomma di rimanere con la batteria scarica, se pensiamo che contare su1.200 colonnine sul territorio significa averne una ogni cinque auto ibride e full electric.

Anche a potenza di erogazione il Bresciano non è messo male: quasi 900 punti di ricarica rientrano nella fascia «veloce (o fast)» o nella fascia «accelerata (o quick)», il resto si divide tra «lenta» e «ultraveloce».