Cologne: una piccola comunità in continua crescita

Lo sviluppo di Cologne, questo paesino che condivide le similitudini del nome con la ben più importante città tedesca, è quello di diversi piccoli comuni bresciani della zona nel corso del Novecento. È infatti nel dopoguerra che Cologne si sviluppa nei settori artigianale e della piccola industria, favorendo uno spostamento della popolazione dal settore agricolo a questi.

Lo sviluppo

Ciò ha un forte effetto sulla crescita del paese e della sua popolazione, che negli anni porta ad un consolidamento della sua posizione sul territorio, complice anche la posizione lungo l’asse Brescia-Bergamo-Milano. E il tessuto urbano, in questi decenni, si è adeguato alle nuove esigenze. È da questo periodo che l’edilizia in generale vede un incremento notevole: sorgono numerose villette e negli anni Cinquanta le prime case popolari su iniziativa comunale. Nel 1967 si approva il primo strumento urbanistico, il piano di fabbricazione, le cui linee segneranno in modo profondo e per certi versi definitivo lo sviluppo urbanistico del paese.

La nuova edilizia residenziale è concepita soprattutto per villette unifamiliari con qualche raro esempio di palazzina con massimo tre piani. Lo stesso per il vecchio nucleo, dove si notano edifici di norma su due o tre piani. Il piano di fabbricazione tiene particolarmente bassi tanto il numero di piani quanto la densità edilizia. Già in questi anni inoltre alcune ditte locali avevano assunto proporzioni di piccole industrie e nasce quindi la necessità di destinare alcune aree a zone industriali vere e proprie. L’ubicazione di tali zone fu indirizzata a sud della statale e un’altra ad ovest del paese.

Nuove strutture

In questi anni si realizzano anche alcune nuove strutture come la casa di riposo, ampliata nel 1969 e costruito l’ambulatorio comunale; nel 1972 viene edificata la scuola media e quasi contemporaneamente la nuova piazza Europa con la fontana ed edifici annessi; nel 1978 iniziano i lavori di costruzione dell'asilo comunale e dal 1980 su due aree del comune vengono realizzati su iniziativa dell'amministrazione i villaggi Vigorelli e Mandorleto. Nel 1984 viene approvato il nuovo piano regolatore, che segue la stessa scia. Così Cologne assume la conformazione che vediamo oggi.