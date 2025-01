Collio, la ciclopedonale lungo il Mella rinascerà in aprile

L’intervento che in molti hanno sollecitato per diverso tempo sta per concretizzarsi: è iniziato il ripristino della ciclopedonale Collio-San Colombano in località Bocafol che costeggia il Mella. La pista era franata in diversi punti a causa del maltempo che ha colpito il territorio della provincia di Brescia dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 e, perciò, il Comune di Collio aveva interdetto il passaggio sia a piedi sia in bicicletta.

Nel concreto l’acqua proveniente dal monte sovrastante si è infiltrata negli strati inferiori della superficie della pista, andando a rimuovere una parte del materiale di contenimento. Questo processo naturale, combinato alla continua azione erosiva che la portata del Mella ha applicato alla base della struttura, ne ha determinato il collasso in diverse zone a seguito dello scalzamento di alcuni massi di grosse dimensioni. Per rimetterla in sesto l’ente locale ha richiesto e ottenuto dalla Regione, tramite una ordinanza della Protezione civile, un contributo di 542mila euro, e si è affidato alla Inhouse di Comunità montana Sevat per la realizzazione dell’intervento: in 45 giorni la società pubblica guidata da Fabrizio Veronesi ha predisposto il progetto esecutivo e l’affidamento della procedura di appalto.

I lavori sono stati affidati all’impresa Mmt lo scorso 10 gennaio e, secondo quanto annunciato dal Comune di Collio, verranno conclusi ad aprile. Risolvendo, così, i disagi e le problematiche dovute all’interruzione della bretella ciclopedonale in concomitanza con l’arrivo della bella stagione. Gli interventi principali individuati da Sevat sono complessivamente otto e consistono nell’installazione di canali di scarico lungo la pista e nel ripristino della sponda. In aggiunta a questi sono previsti altri lavori diffusi di minore entità per risolvere alcuni cedimenti riscontrati nel corso di alcuni lavori al Pian della Bedola. Le attività complementari prevedono il ripristino di circa 120 metri lineari di scogliere lungo un tratto di circa 350 metri.