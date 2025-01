Collebeato, la birra con le «Sbare» aiuta i detenuti del Perù

Barbara Fenotti

Le bottiglie del birrificio Curtense, distribuite dall’azienda agricola Cascina Ospitale, sostengono il progetto «Oltre le mura» di Enrico Rigosa insieme al Mato Grosso

2 ' di lettura

«Bira e Sbare» del Birrificio Curtense © www.giornaledibrescia.it

L’estimatore del luppolo già conosce il piacere di gustare una birra, da soli o in compagnia. È invece meno probabile che sappia che, da alcune settimane, nel Bresciano ce n’è in commercio una in grado di differenziarsi. Col ricavato della sua vendita si sostiene la prosecuzione di un progetto a favore dei detenuti di un carcere peruviano. «Oltre le mura delle carceri ci sono persone» è il messaggio di questa iniziativa tutta made in Brescia. Il ponte, nonché l’esecutore materiale del progetto «