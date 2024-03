«Coldiretti traditori del popolo»: scritte no vax in via San Zeno

«Coldiretti traditori del popolo». È la frase scritta con la consueta bomboletta spray rossa dei no vax su un muretto della sede di Coldiretti in via San Zeno, a Brescia.

Il gruppo «V_V», riferimento dei no vax dalla pandemia da Covid-19, è tornato in azione nelle scorse ore imbrattando gli esterni della sede dell’associazione così come aveva fatto una settimana fa a Mompiano, agli uffici del Provveditorato, e pochi giorni prima all’asilo di San Zeno.