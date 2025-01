Viola il divieto di avvicinamento alla compagna, arrestato a Gottolengo

Doveva starle lontano, lo aveva stabilito il tribunale. E lei avrebbe dovuto segnalare ogni suo tentativo di riavvicinarla. Le cose però non sono andate così e i maltrattamenti e le percosse si sono ripetuti fino al nuovo intervento dei carabinieri di Gambara che hanno chiesto e ottenuto l’aggravamento della misura e portato l’uomo in carcere.

L’ennesima vicenda di codice rosso per maltrattamenti in famiglia arriva da Gottolengo dove i militari dell’Arma hanno arrestato un 31enne del paese per la violazione del divieto di avvicinamento alla compagna, una ragazza di un paio di anni più giovane. Era stata proprio lei, la scorsa estate, a denunciare le vessazioni e le percosse che subiva in casa e che avevano portato all’emissione di una misura di divieto di avvicinamento per l’uomo nei confronti della ragazza.

Nel corso dei mesi i due si sono riavvicinati e hanno ripreso a frequentarsi. Sabato scorso però è successo qualcosa. L’uomo infatti ha saputo che la denuncia a suo tempo presentata dalla donna aveva fatto il suo corso e per lui era stata fissata l’udienza preliminare. Essere dunque chiamato in tribunale ha scatenato nuovamente la violenza nei confronti della compagna. E il conseguente intervento dei carabinieri ha portato all’aggravamento della misura già applicata e portato l’uomo in carcere.