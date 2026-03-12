Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Con della cocaina tenta di fuggire dai carabinieri: bloccato e arrestato

Roberto Manieri
È successo a Verolanuova: un cittadino marocchino di 25 anni aveva con sé 31 dosi e 320 euro: dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria 5 giorni a settimana
La droga e i contanti sequestrati all'uomo - © www.giornaledibrescia.it
La droga e i contanti sequestrati all'uomo - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un cittadino marocchino di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Verolanuova per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo ha tentato di fuggire dopo essere stato fermato a un posto di controllo, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Sono state sequestrate 31 dosi di cocaina e 320 euro. L'arrestato è stato convalidato e dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria 5 giorni a settimana. Il processo si terrà alla fine del mese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
spacciococainaarrestoVerolanuova
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario