Con della cocaina tenta di fuggire dai carabinieri: bloccato e arrestato

Un cittadino marocchino di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Verolanuova per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo ha tentato di fuggire dopo essere stato fermato a un posto di controllo, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Sono state sequestrate 31 dosi di cocaina e 320 euro. L'arrestato è stato convalidato e dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria 5 giorni a settimana. Il processo si terrà alla fine del mese.