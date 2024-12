Cocaina e arma con matricola abrasa, arrestato 19enne

Un 19enne di origine egiziana è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Brescia dopo essere stato trovato in possesso di droga e di una pistola con matricola abrasa.

Il ragazzo è stato fermato poco dopo aver ceduto due dosi di cocaina a un acquirente. I militari lo hanno quindi perquisito e trovato tre involucri in cellophane contenti un totale di 8 grammi di cocaina, un bilancino e vario materiale per il confezionamento, 1600 euro in contati, una pistola priva di matricola, tre cartucce, e alcuni contrassegni di identificazione utilizzati forze di polizia.

L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato in carcere a Canton Mombello.