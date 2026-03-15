Cocaina e un clandestino in auto: 50enne in manette nella Bassa

Sessantacinque grammi di cocaina già suddivisi in 75 dosi: è questo il più rilevante risultato della campagna ci controlli straordinari nella Bassa che i carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno effettuato nella settimana che si sta chiudendo.

L'operazione è scattata nelle prime ore del 12 marzo lungo la strada provinciale IX, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno intercettato un’auto con a bordo quattro persone. Durante l’ispezione, un cittadino marocchino di 50 anni ha tentato inutilmente di sbarazzarsi dell’involucro contenente lo stupefacente; l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia, è stato arrestato in flagranza e condotto in carcere a Brescia, mentre uno dei passeggeri, un connazionale di 36 anni anch’egli clandestino, è stato denunciato e accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Milano.

La campagna

L'attività dell'Arma, inserita nel quadro delle direttive del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Andrea Polichetti, ha portato a ulteriori provvedimenti nei giorni precedenti. Il 10 marzo, sempre a Verolanuova, i Carabinieri sono intervenuti su richiesta di una donna importunata dall'ex compagno, un 25enne marocchino residente a Concesio. Una volta portato in caserma per l'identificazione, il giovane ha opposto una violenta resistenza strattonando i militari, rimediando così una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale prima di essere effettivamente espulso dal territorio nazionale l'11 marzo.

Il monitoraggio della zona ha riguardato anche il centro cittadino di Verolanuova dove, la mattina del 9 marzo, i militari della stazione di Manerbio hanno rintracciato in piazza della Libertà un cinquantenne senegalese senza fissa dimora. Dai controlli in banca dati è emerso che l'uomo non aveva rispettato il precedente ordine di lasciare l'Italia emesso dal Questore di Monza; dopo la denuncia a piede libero, il soggetto è stato scortato presso il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza in attesa del volo per la frontiera.