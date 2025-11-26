La classe V dell’istituto Grandi Scuole in visita alla sede del GdB
Gli alunni hanno visitato la redazione di via Solferino, scoprendo come nasce una notizia tra giornale, tv e radio
- La classe V dell'istituto Grandi Scuole di Brescia in visita al GdB - © www.giornaledibrescia.it
La classe quinta dell’istituto Grandi Scuola di Brescia ha visitato oggi la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.
La visita
I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.
