La classe V dell’istituto Grandi Scuole in visita alla sede del GdB

Gli alunni hanno visitato la redazione di via Solferino, scoprendo come nasce una notizia tra giornale, tv e radio
  • La classe V dell'istituto Grandi Scuole di Brescia in visita al GdB
    La classe V dell'istituto Grandi Scuole di Brescia in visita al GdB - © www.giornaledibrescia.it
La classe quinta dell’istituto Grandi Scuola di Brescia ha visitato oggi la sede del Giornale di Brescia, in via Solferino 22.

La visita 

I ragazzi hanno potuto comprendere come funziona una redazione, osservando da vicino anche gli studi televisivi di Teletutto e quelli radiofonici di Radio Bresciasette, per scoprire da dentro com’è fatto davvero il mondo dell’informazione e scoprire come prende vita una notizia.

Argomenti
Gdbvisite al GdBstudenti brescianiBrescia
