Cividate, morto nella notte il giovane trovato in arresto cardiaco

È morto nella notte il giovane classe 2001 che era stato trovato esanime ieri nel tardo pomeriggio lungo marciapiede di Cividate Camuno. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito gravissime a causa di un arresto cardiaco ed era stato condotto a Bergamo nel tentativo di strapparlo alla morte. Purtroppo tutti gli sforzi sono stati resi vani dalle condizioni disperate con cui il giovane è giunto in ospedale.