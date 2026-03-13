Cividate, morto nella notte il giovane trovato in arresto cardiaco
Lo avevano rinvenuto nel giardinetto fuori dalla chiesa: era apparso subito gravissimo ed era stato elitrasportato a Bergamo
Sul posto era intervenuto anche l'elisoccorso - © www.giornaledibrescia.it
AA
È morto nella notte il giovane classe 2001 che era stato trovato esanime ieri nel tardo pomeriggio lungo marciapiede di Cividate Camuno. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito gravissime a causa di un arresto cardiaco ed era stato condotto a Bergamo nel tentativo di strapparlo alla morte. Purtroppo tutti gli sforzi sono stati resi vani dalle condizioni disperate con cui il giovane è giunto in ospedale.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.