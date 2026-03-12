Cividate, trovato in arresto cardiaco nel giardinetto fuori dalla chiesa
Un ragazzo di 25 anni è stato rinvenuto privo di conoscenza nel piazzale Giacomini, in un giardinetto nel centro di Cividate Camuno, tra la chiesa e l’oratorio Santo Stefano. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri, che faranno chiarezza sull’episodio.
L’intervento
Quando i soccorritori sono intervenuti sul posto – con un’ambulanza, un’automedica e una infermierizzata – il ragazzo era già in arresto cardiaco. Viste le condizioni disperate, Areu ha mandato sul posto anche l’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.