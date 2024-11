Cisl: «Nelle scuole serve una vera formazione alla sicurezza sul lavoro»

«Non bastano 33 ore di formazione nelle scuole, il prossimo step sarà quello di aumentare l’orario e di estendere l’educazione alla sicurezza sul lavoro sin dalle elementari. E per questo serviranno necessariamente più risorse». Così Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera, intervenuto questa mattina alla tavola rotonda della Cisl Brescia dal titolo «Educare alla prevenzione e alla partecipazione».

Lorenzo Parelli, Luana D’Orazio, Satnam Singh. E poi i cinque morti della strage di Brandizzo. Comincia con nomi e storie il confronto inter-istituzionale. Rizzetto, che sta per portare in Senato la proposta di legge sul salario minimo, parla dell’istituto della testimonianza come «punto centrale, che potrà dare una mano agli studenti a dire anche dei no».

Dall’Auditorium in via Altipiani d’Asiago la Cisl di Brescia denuncia che nelle scuole «manca continuità tra esperienza teorica ed esperienza pratica». Inoltre, per quanto riguarda le scuole, «c’è bisogno di persone esperte per poter avere una formazione significativa, che non deve essere calata dall’alto, altrimenti la trasmissione di questi contenuti rischia di essere solo a livello teorico».