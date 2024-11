Cisl Brescia: «Il futuro del lavoro è la compartecipazione»

Per Alberto Pluda i lavoratori non devono essere ingranaggi, ma protagonisti delle aziende: aumenterebbero salute e produttività

Alberto Pluda di Cisl Brescia

Come ribadito più volte da Alberto Pluda, per Cisl Brescia il futuro del mondo del lavoro è la partecipazione. Uno strumento di condivisione che possa avere benefici economici, sociali e di salute per le maestranze stesse. «Non siamo più negli anni Cinquanta dove i lavoratori sono solo ingranaggi della fabbrica – aveva spiegato alcune settimane fa al Giornale di Brescia il segretario provinciale –, oggi vogliono sentirsi protagonisti della gestione dell’azienda. Ed è stato dimostrato che dove c’