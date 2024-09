Cinquanta giovani esperti di turismo hanno visitato Brescia

Sabato e domenica in città si sono riversati cinquanta giovani esperti di turismo: sono arrivati su invito di Visit Brescia, la Destination Management Organization bresciana, e hanno partecipato all’evento associativo annuale «DestinAction Up 2024».

La tavola rotonda sul turismo

L'Associazione DestinAction, che raccoglie la community di esperti del settore turistico, organizza ogni anno un evento per riunire i partecipanti e dare la possibilità di confrontarsi su novità e prospettive. Per il 2024 ha scelto Brescia: è qui, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, che si è svolto l’evento (grazie all’invito e alla collaborazione di Visit Brescia). Per l’occasione si sono riuniti intorno a un tavolo cinquanta professionisti del turismo, destination manager e consulenti in sviluppo turistico.

Sabato 21 settembre – oltre alla presidente di DestinAction Lucia Tocci e al vice presidente Stefano Donati – è intervenuto anche Manuel Gabriele, direttore di Visit Brescia. Dopodiché si è svolto un workshop che ha portato alla stesura di un manifesto e all’identificazione delle sfide e delle opportunità del settore.

La visita alla città

In Piazza Vittoria

Domenica 22 settembre i cinquanta partecipanti hanno partecipato a un tour guidato per Brescia, entrando anche nel Parco archeologico di Brescia Romana, oltre che passeggiando per le vie della città.