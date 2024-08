Cimbergo, precipita per 80 metri: morto un escursionista

Ancora una tragedia in montagna in Valcamonica. Nella tarda mattinata di oggi un escursionista è precipitato durante un’uscita in quota nella zona del bivacco Cai Macherio, in territorio del comune di Cimbergo.

La persona faceva parte di un gruppo e, dalle prime informazioni disponibili, sarebbe precipitata per oltre 80 metri ad una altitudine di oltre duemila.

Il recupero della salma è difficoltoso per la zona particolarmente impervia in cui si è verificato l’incidente. Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza è sul posto insieme all’elisoccorso di Verona.