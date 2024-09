Ciclista travolto davanti all'ospedale di Gavardo, portato in ospedale

Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi a Gavardo per le sorti di un ciclista settantenne travolto da un’auto. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale della Valle Sabbia, intervenuti sul posto per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione ad innescare l’incidente sarebbe stato un uomo di 89 anni di Villanuova, che viaggiava con la sua autovettura lungo via Andrea Gosa in direzione del centro di Gavardo. Giunto all’altezza dell’intersezione con via Rossini, l’uomo ha deciso di svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio dell’ospedale. Nell’effettuare la manovra, però, non si accorgeva del ciclista, un 70enne di nazionalità belga, che lungo via Gosa stava pedalando in senso inverso. E gli ha tagliato la strada.

Inevitabile a quel punto la collisione: l’autovettura ha caricato il ciclista sul cofano, che è andato a sbattere contro il parabrezza sfondandolo, prima di rotolare malamente a terra. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza da Nuvolento, per un veloce ricovero al vicino Pronto soccorso avvenuto in codice giallo. Pochi i disagi alla circolazione.