Le «cicatrici indelebili» delle vittime della strada in mostra a Elnòs

Dare forma ad una mancanza e farlo attraversando il dolore di chi ha perso un figlio, un fratello, una persona cara in un incidente stradale. «33 - Cicatrici indelebili» è la mostra organizzata dall’associazione «Condividere la strada della vita» e curata dal fotografo e regista Pietro Arrigoni.

La mostra

I 33 scatti sono stati esposti ad Elnòs Shopping di Roncadelle, un luogo scelto non a caso: in tanti percorrono la galleria del centro commerciale e in questo modo il messaggio può sensibilizzare molte persone. Alla presentazione della mostra fra le istituzioni presenti c’era anche il prefetto di Brescia Andrea Polichetti: «In questo territorio le morti sulla strada sono una criticità importante – ha detto il rappresentante dello Stato – e iniziative come queste, oltre al lavoro dell’associazione, aiutano nella sensibilizzazione. Questa è una mostra esperienziale, vediamo i volti dei parenti coinvolti in questa terribile esperienza. Che ad ospitarla sia un luogo quotidiano dà ancora più valore alla mostra».

Ad accompagnare le foto di Arrigoni ci sono i testi dello scrittore Antonio Savoldi tratti da «Il dottore mai nato»: «Fotografare il dolore non è semplice – ha detto Arrigoni –. Farsi fotografare per ricordare una ferita così grande, nemmeno. Sono 33 narrazioni di questo indicibile dolore». La mostra, che è allestita nel piano L0 di fronte al negozio Zara, resterà visitabile fino al 3 marzo.