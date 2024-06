Ciancol e briscola, il Palio di Travagliato porta tutti in piazza per la sfida delle contrade

Sabato sera una grande cerimonia d’apertura ha visto tantissimi accorrere in piazza Libertà a Travagliato: è partito il tanto atteso palio delle contrade.

La prima serata

La quarta edizione ha preso il via nel migliore dei modi: dalle 21 si è infatti svolta la celebre rievocazione storica grazie alla sfilata in abiti medievali organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Cazzago e poi i primi giochi.

«La sfilata è un momento molto sentito ed emozionante perché grazie agli abiti d’epoca ci trasporta nel passato - commenta Claudia Silini, assessora che si è occupata dell’organizzazione dell’iniziativa -. Partecipano sempre in moltissimi sia tra coloro che decidono di sfilare sia tra chi viene per godersi lo spettacolo: a rendere l’atmosfera ancora più realistica e suggestiva sono stati i tamburi della banda di paese».

Palio delle Contrade Travagliato - © www.giornaledibrescia.it

Il programma

Durante l’inaugurazione i partecipanti di ogni contrada, la rosso-bianca Mancapane, la giallo-rossa Dugalone, la blu-rossa Torre e la giallo-verde Mulini, sono entrati in piazza dalle rispettive quattro vie del paese e, già agguerriti, hanno iniziato la gara con le prime sfide.

In previsione per sabato sera c’era sia la gincana sia, per il secondo anno, il quizzone con domande di cultura generale che però, a causa del brutto tempo, è stato rimandato a martedì.

Il palio infatti si prolungherà per una settimana intera: domani sera allo stadio comunale Riccardo Zini in via Montegrappa gli abitanti si misureranno al tiro con l’arco, briscola, palla bollata e il famoso gioco bresciano ciancol; per giovedì invece sono previste le gare di burraco, tamburello e bandiera bandierissima.

La conclusione dell’iniziativa sarà sempre in piazza Libertà sabato 29, giorno in cui il paese festeggerà anche i santi patroni.

Comunità

L’ultima sfida da disputare sarà quella del tiro alla fune, a cui seguiranno le premiazioni.

«Abbiamo deciso che la conclusione del palio fosse di sabato così la festa si potrà prolungare per qualche ora in più grazie anche ai bar che allestiranno all’esterno dei tavoli dover poter mangiare o bere qualcosa tutti insieme - continua l’assessora -. In paese c’è già molto fermento e curiosità su chi vincerà quest’anno perché lo scorso, dopo due anni di vittoria della contrada Mulini, è stata la Torre a posizionarsi prima in classifica. L’Amministrazione comunale è sempre molto felice di poter riproporre questa meravigliosa iniziativa che ravviva sempre gli abitanti di Travagliato di sana competizione e allegria».