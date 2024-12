Ci sono due piani inagibili, chiude l’oratorio di San Giovanni in città

Da gennaio catechismo e Centro di aggregazione giovanile si svolgeranno a San Faustino: si valuta anche l’alienazione

L'oratorio San Giovanni in città © www.giornaledibrescia.it

L’oratorio della chiesa di San Giovanni chiude. Momentaneamente, ma chiude. Da gennaio, per il catechismo e il Centro di aggregazione giovanile i bambini e i ragazzi si dovranno spostare in quello di San Faustino. Una decisione sofferta che il parroco, monsignor Giambattista Francesconi, si è trovato costretto a prendere per una serie di problematiche gravi. «Ad agosto ho ricevuto una raccomandata dal Comune – spiega – in cui si diceva che il primo e il secondo piano dello stabile in vicolo Due