Camion si ribalta, chiude un tratto della Sp 75 Bagnolo Mella-Quinzanello
La circolazione sarà sospesa domani, giovedì 12, dalle 7 alle 15 per il recupero del mezzo pesante
- Il ribaltamento del mezzo pesante - © www.giornaledibrescia.it
A causa del ribaltamento di un mezzo pesante, avvenuto questa mattina sulla Sp 75 al km 3+000, si rende necessaria la sospensione della circolazione nel tratto interessato per effettuare il recupero del mezzo.
Lo ha stabilito il Settore strade della provincia per garantire il transito e la sicurezza degli utenti e dei lavoratori. La circolazione sarà dirottata su viabilità alternativa.
