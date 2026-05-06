È chiusa di notte, fino a domenica, la galleria San Zeno a Lonato

Nuovi cantieri in vista sulla Variante di Lonato, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità locale. Per consentire alcuni interventi urgenti e indifferibili di manutenzione agli impianti tecnologici, la galleria San Zeno sarà chiusa al traffico.
Per limitare il più possibile i disagi agli automobilisti e ai pendolari, i lavori verranno effettuati esclusivamente in orario notturno. La sospensione del transito scatterà quindi dalle 22 alle 6 del mattino successivo nelle notti di mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 maggio.
I percorsi alternativi e le deviazioni saranno indicati sul posto tramite apposita cartellonistica stradale, installata a cura della Società Autostrada Brescia-Padova.