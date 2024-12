Chiude l’ultima panetteria di via Milano: i Bonomi spengono il forno dopo 50 anni

Wilda Nervi

«La casa del pane» abbassa la serranda domani alle 20. Il racconto degli anni di lavoro tra ricordi e nostalgia

2 ' di lettura

La famiglia Bonomi ha condotto l'attività per tre generazioni - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Suscita sempre un po’ di tristezza, quando una saracinesca si abbassa e c’è la consapevolezza che, a differenza di quanto accaduto negli ultimi cinquant’anni, non sarà mai più riaperta. La parola fine verrà scritta domani alle 20 per la storica forneria «La casa del pane» di via Milano 106. Negli ultimi anni sono cambiate parecchie insegne in centro a Brescia La storia Samuele Bonomi e la moglie Daniela ci raccontano il percorso della forneria che trovò alloggio in questa trafficata via di ingre