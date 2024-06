Chiesti 9 anni di reclusione per il camionista che ubriaco al volante uccise un ragazzo di 19 anni

Nove anni di reclusione per omicidio stradale aggravato. È la condanna che il sostituto procuratore Carlotta Bernardini ha chiesto, nel processo che si sta celebrando in abbreviato, per il camionista di 42 anni, residente in provincia di Bergamo, che guidando ubriaco a Ospitaletto aveva travolto il furgone della Tanghetti Salotti condotto dal 19enne Christian Poletto, uccidendolo sul colpo.

Il conducente aveva un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi di alcol per litro di sangue.

La sentenza è attesa per il 27 giugno.